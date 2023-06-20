محافظ أسوان يتابع فعاليات ورشة عمل إعداد الخطط السكانية للعام 2023/2024

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فعاليات ورشة العمل الخاصة بإعداد الخطط المحلية السكانية للعام 2023/2024 والتى نظمها فرع المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع هيئة بلان PLAN وبمشاركة مسئولى وممثلى عدد من الهيئات والوزرات والجهات المعنية.

جاء ذلك استمرارًا للجهود المبذولة لدعم أساليب وآليات التعامل مع القضية السكانية ومواجهة تحدياتها.

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، أن ورشة العمل استمرت على مدار يومين، وتناولت في يومها الأول عرض تقييم للخطة السكانية الحالية بالمحافظة، مع وضع مجموعة من الأهداف المرتبطة بالمحاور الخمس الأساسية للخطة الاستراتيجية ومنها تمكين المرأة والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتنمية الشباب والمراهقين وخفض معدلات البطالة، علاوة على إدارة البرنامج السكاني.

وأشارت إلى أن اليوم الثاني، تضمن تقسيم مجموعات عمل لتحديد أنشطة الخطة وأهدافها طبقًا للمحاور الاستراتيجية الخمس، بالإضافة إلى وضع المؤشرات والإحصاءات التنفيذية للخطة وتحديد أهم الخطوات والأنشطة المستقبلية المرجو تنفيذها.

كما أوضحت الدكتورة هدى مصطفى، بأن فعاليات الورشة تضمنت أيضًا تسليط الضوء على تقديم خدمات المشورة الأسرية ورفع التوعية بقضية ختان الإناث وغيرها من القضايا والتحديات المجتمعية الحالية.

ورشة العمل