الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتابع فعاليات ورشة عمل إعداد الخطط السكانية للعام 2023/2024

ورشة العمل
ورشة العمل

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فعاليات ورشة العمل الخاصة بإعداد الخطط المحلية السكانية للعام 2023/2024 والتى نظمها فرع المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع هيئة بلان PLAN وبمشاركة مسئولى وممثلى عدد من الهيئات والوزرات والجهات المعنية. 

جاء ذلك استمرارًا للجهود المبذولة لدعم أساليب وآليات التعامل مع القضية السكانية ومواجهة تحدياتها. 

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، أن ورشة العمل استمرت على مدار يومين، وتناولت في يومها الأول عرض تقييم للخطة السكانية الحالية بالمحافظة، مع وضع مجموعة من الأهداف المرتبطة بالمحاور الخمس الأساسية للخطة الاستراتيجية ومنها تمكين المرأة والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتنمية الشباب والمراهقين وخفض معدلات البطالة، علاوة على إدارة البرنامج السكاني. 

وأشارت إلى أن اليوم الثاني، تضمن تقسيم مجموعات عمل لتحديد أنشطة الخطة وأهدافها طبقًا للمحاور الاستراتيجية الخمس، بالإضافة إلى وضع المؤشرات والإحصاءات التنفيذية للخطة وتحديد أهم الخطوات والأنشطة المستقبلية المرجو تنفيذها. 

كما أوضحت الدكتورة هدى مصطفى، بأن فعاليات الورشة تضمنت أيضًا تسليط الضوء على تقديم خدمات المشورة الأسرية ورفع التوعية بقضية ختان الإناث وغيرها من القضايا والتحديات المجتمعية الحالية. 

ورشة العمل
ورشة العمل
ورشة العمل
ورشة العمل
أسوان القضايا والتحديات القضية السكانية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المجلس القومي للمرأة تنمية الشباب خفض معدلات البطالة

الأكثر قراءة

الحكومة تعلن موعد الإجازة الرسمية للعاملين بمناسبة عيد الأضحى و30 يونيو

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

"ألقوا جثته في المجاري".. كشف ملابسات العثور على جثة شخص بالخانكة

محافظ الإسكندرية يشهد إلقاء 600 ألف زريعة أسماك في بحيرة مريوط

طالب ثانوية عامة: "معرفش امتحان اللغة الثانية صعب ولا سهل عشان غشيته كله" (فيديو)

ضبط 400 كيلوجرام لحوم ودهون فاسدة فى الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام

أمريكا تجدد رفضها قرار إسرائيل ببناء 4 آلاف وحدة استيطانية فى الضفة