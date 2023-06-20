الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة بني سويف يهنئ المقبولين لقضاء فصل دراسي بجامعة هيروشيما باليابان

رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف

هنأ الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء المقبولين لقضاء فصل دراسي بجامعة هيروشيما باليابان، ضمن الإعلان الثامن للمرحلة الجامعية الأولى للعام الدراسي 2023/2024، ببرنامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم.

وأوضح الدكتور منصور، أن هذا الإعلان يأتي في إطار المبادرة الرئاسية لبرنامج "عقول المستقبل" للاستثمار في عقول شباب الوطن وبناء جيلٍ واعٍ ومثقف من الشباب المصري لديهم القدرات والمهارات للمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة، والطلاب المقبولين هم: الطالبة روان محمد عبد الله أبو مسلم، والطالبة  دعاء أحمد على أحمد، والطالب  محمد أشرف أحمد سعد الدين، والطالبة  جنة الله صبري عباس بالفرقة الثالثة، والطالبة مريم محمد مصطفى أبو زيد الفرقة الثانية.

وأكد أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية قدرات طلابها ورعايتهم وتشجيعهم على المشاركة بكل المسابقات، وتسعى دائمًا لاكتشاف المزيد من النماذج الإيجابية، ودعم المواهب في مختلف المجالات، بما يسهم في رفع مستوى قدراتهم الثقافية والعلمية، وإيجاد آلية جديد للتواصل الإيجابي بين الطلاب في مختلف التخصصات.

الطلاب المقبولين الدكتور منصور حسن الجمهورية الجديدة بني سويف جامعة بني سويف وتكنولوجيا الفضاء

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