الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنفيذ أول تجربة لري الأشجار بالطاقة الشمسية باستخدام تطبيق المحمول بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أول تجربة أطلقتها محافظة الغربية لري الأشجار بالطاقة الشمسية من خلال استخدام تطبيق المحمول، والتي تم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر. 

 وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والمهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة المنطقة اللوجستية، ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، وممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشاد  وزير التنمية المحلية، بتجربة ري الأشجار بالطاقة الشمسية والتي تعد الأولى من نوعها في الري الذكي للأشجار من خلال خلية طاقة شمسية صممها حي ثان طنطا بالتعاون مع الشركة البريطانية لتدوير المخلفات، ويتم استخدام الموبايل لفتح وغلق أنبوبة المياه، في خطوة هامة جدا لتوفير الكهرباء والحفاظ على كل نقطة مياه، حيث يتم ري الأشجار بالتنقيط وليس بالغمر كما هو متبع، موجهاً الشكر لمحافظة الغربية على التجربة الرائدة والمتميزة كما وجه بتعميم التجربة على باقي المحافظات.

- تشغيل تطبيق "فرزاوي" لتجميع القمامة ومخلفات الهدم

كما شهد وزيرا التنمية المحلية والهجرة تجربة محافظة الغربية لتشغيل تطبيق فرزاوي، لتجميع القمامة ومخلفات الهدم إلى جانب تجميع زيوت الطعام المستخدمة في المنازل، لإعادة تدويرها من خلال بروتوكول تعاون مع شركة طنطا للزيوت والصابون، حيث يتم إنتاج منتجات مثل الصابون وغيرها من تلك الزيوت.

وفي سياق متصل حرص الوزيران والمحافظ على المشاركة في زراعة عدد من الأشجار بحي ثان طنطا ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، كما تفقدوا أعمال تطهير ترعة القاصد من المخلفات من خلال الفرق التطوعية بالحي.

وقال اللواء هشام آمنة إن المبادرة الرئاسية لزراعة  100 مليون شجرة تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة الرئاسية تعتبر فرصة جيدة للتوسع في زيادة المسطحات الخضراء وإضفاء اللمسات الجمالية على الشوارع والميادين بجميع المحافظات.

وأضافت وزيرة الهجرة، أنها سعيدة بالمشاركة في مبادرة 100 مليون شجرة، تلك المبادرة التي تحقق خطط التنمية المستدامة، التي تسعى الدولة المصرية الوصول إليها، وتعكس هذه المبادرة اهتمام القيادة السياسية بزيادة المساحات الخضراء في كافة أنحاء الجمهورية، وترتبط هذه الأهداف بشكل مباشر بأهداف المبادرات الرئاسة "حياة كريمة"  و"مراكب النجاة".


وأوضح محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بكافة المراكز والمدن والأحياء، إلى جانب توجيه المديريات الخدمية بالمشاركة في تنفيذ المبادرة حيث تم زراعة 170 ألف  54 شجرة منهم  123 ألف 648 شجرة من خلال الوحدات المحلية إلى جانب 46 ألف 406 شجرة من خلال مديريات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والطب البيطري، والزراعة، وجامعة طنطا.

وزير التنمية المحلية تجربة الاشجار بالطاقة الشمسية فريدة ومتميزة

الأكثر قراءة

الحكومة تعلن موعد الإجازة الرسمية للعاملين بمناسبة عيد الأضحى و30 يونيو

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

"ألقوا جثته في المجاري".. كشف ملابسات العثور على جثة شخص بالخانكة

محافظ الإسكندرية يشهد إلقاء 600 ألف زريعة أسماك في بحيرة مريوط

طالب ثانوية عامة: "معرفش امتحان اللغة الثانية صعب ولا سهل عشان غشيته كله" (فيديو)

ضبط 400 كيلوجرام لحوم ودهون فاسدة فى الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام

أمريكا تجدد رفضها قرار إسرائيل ببناء 4 آلاف وحدة استيطانية فى الضفة