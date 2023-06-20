الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سرعات زائدة.. رصد 96141 ألف مخالفة مرورية متنوعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 96141 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية: 41530 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 926 مخالفة السير بدون تراخيص، 34 مخالفة موقف عشوائى، 5 مخالفات شروط التراخيص.

وجاء ذلك خلال الحملات المرورية اليومية التي تشنها الإدارة لضبط المخالفات المرورية وتكثيف الحملات على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وزارة الداخلية تحقيق الانضباط حملات المرورية الإدارة العامة للمرور المخالفين الطرق السريعة

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