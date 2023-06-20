الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"جبالي" يرحب بمجموعة من سفراء الدول الآسيوية ودول المحيط الهادي

جانب من الوفد
جانب من الوفد

رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمجموعة من سفراء الدول الآسيوية ودول المحيط الهادي.

 جاء ذلك خلال حضور تلك المجموعة لجزء من الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة جبالي والتي تناقش تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

وقال جبالي باسمكم جميعا نرحب بمجموعة من سفراء الدول الآسيوية ودول مجموعة المحيط الهادي ممن يحضرون الان جلسة المجلس بصحبة النائب والزميل كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس.

الجلسة العامة لمجلس النواب الجهاز المصري للملكية الفكرية الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب العلاقات الخارجية الدول الأسيوية المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

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