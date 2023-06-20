الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عصابة تزوير محرارت رسمية بقيمة 15 مليون جنيه

ضبط
ضبط

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة  الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتقليد الأختام الحكومية وخاصة الشهادات الدراسية المنسوبة للجامعات الدولية والإعلان عن كون تلك الشهادات معتمدة من الجهات المختصة "على خلاف الحقيقة".

وحصلوا على مبالغ مالية كبيرة نظير الشهادة الواحدة من راغبي الحصول عليها، مما مكّنهم من تكوين ثروة مالية جراء ارتكابهم ذلك النشاط المؤثم، وقيامهم بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات.

وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التي قاما بها بـ15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الاموال العامة المحررات الرسمية تزوير الشهادات

الأكثر قراءة

الحكومة تعلن موعد الإجازة الرسمية للعاملين بمناسبة عيد الأضحى و30 يونيو

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

"ألقوا جثته في المجاري".. كشف ملابسات العثور على جثة شخص بالخانكة

محافظ الإسكندرية يشهد إلقاء 600 ألف زريعة أسماك في بحيرة مريوط

طالب ثانوية عامة: "معرفش امتحان اللغة الثانية صعب ولا سهل عشان غشيته كله" (فيديو)

ضبط 400 كيلوجرام لحوم ودهون فاسدة فى الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام

أمريكا تجدد رفضها قرار إسرائيل ببناء 4 آلاف وحدة استيطانية فى الضفة