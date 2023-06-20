ضبط عصابة تزوير محرارت رسمية بقيمة 15 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتقليد الأختام الحكومية وخاصة الشهادات الدراسية المنسوبة للجامعات الدولية والإعلان عن كون تلك الشهادات معتمدة من الجهات المختصة "على خلاف الحقيقة".

وحصلوا على مبالغ مالية كبيرة نظير الشهادة الواحدة من راغبي الحصول عليها، مما مكّنهم من تكوين ثروة مالية جراء ارتكابهم ذلك النشاط المؤثم، وقيامهم بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات.

وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التي قاما بها بـ15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.