أزمة قلبية تصيب مراقبًا فى امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

أصيب أحد مراقبي امتحانات الثانوية العامة بأزمة قلبية، اليوم الثلاثاء؛ أثناء أعمال المراقبة على امتحانات الثانوية العامة في مدرسة عبدالعزيز علي الابتدائية بكفر الإشارة بمدينة الزقازيق، في محافظة الشرقية.



وتلقت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، إشارة تفيد بإصابة عبدالحليم ع 51 سنة، مراقب امتحانات الثانوية العامة في لجنة امتحانات الثانوية العامة رقم 1753 ومقرها مدرسة عبدالعزيز علي الابتدائية بكفر الإشارة بمدينة الزقازيق، وذلك أثناء وجوده في اللجنة.



وتم نقله للمستشفى لإسعافه، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.