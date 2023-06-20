الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"ألقوا جثته في المجاري".. كشف ملابسات العثور على جثة شخص بالخانكة

ضبط 3 أشخاص قتلوا
ضبط 3 أشخاص قتلوا شخص وألقوا بجثته فى المجارى

ألقت مباحث مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية القبض على 3 أشخاص قام أحدهما بقتل شخص وإلقاء جثته فى أحد المجارى المائية بدائرة مركز شرطة الخانكة بمساعدة المتهمين الآخران وتم نقل الجثة للمستشفى وألقى القبض على المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغًا من الأهالى  بالعثور على جثة أحد الأشخاص بجوار أحد المصارف المائية بدائرة المركز.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالقليوبية وتم تشكيل فريق بحث قادة مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية و توصلت التحريات إلى تحديد هوية المجنى عليه كما أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 3 أشخاص لـ "إثنين منهم معلومات جنائية" .


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم.. و بمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرر أحدهم أنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه والمجني عليه و امتناع الأخير عن سداد ديونه فعقد العزم على استدراجه لإرغامه على إعادة مستحقاته استعان به المتهمان الآخران وقاموا بإقتياده لمسكن أحدهم وتعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته التى أودت بحياته وعقب ذلك قاموا بنقل جثته داخل مركبة "تروسيكل" ملك أحدهم وتخلصوا منها بإلقائها بمكان العثور، وتم بإرشاد المتهمين ضبط مركبة "التروسيكل المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية بالقليوبية العثور على جثة أحد الأشخاص المجاري المائية مباحث مركز شرطة الخانكة مركز شرطة الخانكة مركبة تروسيكل مديرية أمن القليوبية

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