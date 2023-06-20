المعمل الجنائى يفحص خسائر حريق شقة سكنية بمصر القديمة

يفحص المعمل الجنائي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، آثار حريق شقة سكنية في منطقة مصر القديمة؛ للوقوف على ملابسات الحادث، وحصر الخسائر والتلفيات.

كانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق محدود نشب في شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة، ولم يسفر الحريق عن ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة، وعلى الفور جرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق محدود في شقة سكنية بالطابق الثاني بعقار مكون من 3 طوابق.

تم فرض كردون أمني حول العقار لعدم امتداد الحريق إلى العقارات المجاورة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران لعدم امتدادها إلى باقي شقق العقار، وتم إخمادها.

وتبين عدم وجود إصابات أو خسائر في الأرواح، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.