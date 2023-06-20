الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سؤال "الفرنساوى الأخير" يربك طالبات الثانوية العامة بالجيزة: محتاج مدرس يحله

الثانوية العامة
الثانوية العامة

فتحت مدرسة أحمد عرابي الثانوية العامة للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة أبوابها لخروج طالبات الثانوية العامة عقب انتهاء الموعد المحدد لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

وقالت سارة أحمد، الطالبة في الشهادة الثانوية في مدرسة أحمد عرابي الثانوية لـ"الدستور"، إن امتحان مادة اللغة الفرنسية كان صعبًا جدًا، وكان السؤال الأخير من أصعب الأسئلة.

والتقطت زميلتها أمل حسن أطراف الحديث قائلة: "الامتحان كان صعب جدًا وآخر سؤال محتاج مدرس يحله مش طلاب".

وأضافت ولاء أحمد زميلتهما بذات المدرسة: "الفرنساوي ميتحلش".

وانطلق صباح يوم الإثنين 12 يونيو 2023 أول أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023، بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783 ألفًا و25 طالبًا وطالبة في 2098 لجنة على مستوى الجمهورية، وفقًا للجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت الوزارة أن المواد غير المضافة للمجموع هي نجاح ورسوب، وأنه يجب على الطالب أن يحصل على 50% من درجة المادة للنجاح، وإلا يدخل الدور الثاني.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب الهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية، والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.

الثانوية العامة امتحانات الثالث الثانوي التربية والتعليم اللغة الفرنسية

الأكثر قراءة

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 20-6-2023

بدء محاكمة قاتلة ابنها فى الشرقية

التحويلات المرورية بعد غلق شارعى أحمد فؤاد نجم والأسمرات

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

انتهاء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام

أمريكا تجدد رفضها قرار إسرائيل ببناء 4 آلاف وحدة استيطانية فى الضفة

كمين فلسطيني و"أباتشي" إسرائيلية.. ماذا حدث في "جنين"؟ وما التداعيات؟