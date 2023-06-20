سؤال "الفرنساوى الأخير" يربك طالبات الثانوية العامة بالجيزة: محتاج مدرس يحله

فتحت مدرسة أحمد عرابي الثانوية العامة للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة أبوابها لخروج طالبات الثانوية العامة عقب انتهاء الموعد المحدد لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

وقالت سارة أحمد، الطالبة في الشهادة الثانوية في مدرسة أحمد عرابي الثانوية لـ"الدستور"، إن امتحان مادة اللغة الفرنسية كان صعبًا جدًا، وكان السؤال الأخير من أصعب الأسئلة.

والتقطت زميلتها أمل حسن أطراف الحديث قائلة: "الامتحان كان صعب جدًا وآخر سؤال محتاج مدرس يحله مش طلاب".

وأضافت ولاء أحمد زميلتهما بذات المدرسة: "الفرنساوي ميتحلش".

وانطلق صباح يوم الإثنين 12 يونيو 2023 أول أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023، بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783 ألفًا و25 طالبًا وطالبة في 2098 لجنة على مستوى الجمهورية، وفقًا للجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت الوزارة أن المواد غير المضافة للمجموع هي نجاح ورسوب، وأنه يجب على الطالب أن يحصل على 50% من درجة المادة للنجاح، وإلا يدخل الدور الثاني.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب الهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية، والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.