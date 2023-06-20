الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محافظ بنى سويف: انتظام امتحانات الثانوية العامة منذ انطلاقها وحتى اليوم

الثانوية العامة
الثانوية العامة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022/ 2023، منذ انطلاقها 12 يونيو الجاري بالمواد غير المضافة للمجموع، واستؤنفت أمس الأول باللغة العربية كأول مادة من المواد الأساسية، وتستكمل اليوم بامتحان اللغة الأجنبية.

ويزيد عدد الطلاب المتقدمين للامتحان عن 19 ألفًا و300 طالب وطالبة "نظامي/ خدمات/ منازل" موزعين داخل 50 لجنة على مستوى المحافظة.

واطمأن محافظ بني سويف من محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم، على سير العملية الامتحانية، والذي أكد متابعته من خلال غرفة عمليات المديرية منذ الصباح الباكر وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان وانتظام طلاب وطالبات الثانوية العامة داخل اللجان.

وأدى طلاب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية بالتزامن مع أداء طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM  الاختبار "لعة إنجليزية" استعدادًا للقبول بالجامعات، في حين يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب الهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية، والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه، ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.

الثانوية العامة التربية والتعليم امتحانات اللغة الإنجليزية بني سويف

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام ضد بلوجر نشر لحظات وفاة والده

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

"معلومات الوزراء": 48.7% من المصريين يخشون خطورة الذكاء الاصطناعي

موعد إجازة عيد الأضحى 1444 وذكرى 30 يونيو 2023

حملات نظافة وتجميل وتسوية شوارع فى 6 مراكز بأسيوط

3 مصابين بانقلاب سيارة نقل أموال بالطريق الصحراوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام

أمريكا تجدد رفضها قرار إسرائيل ببناء 4 آلاف وحدة استيطانية فى الضفة

كمين فلسطيني و"أباتشي" إسرائيلية.. ماذا حدث في "جنين"؟ وما التداعيات؟