محافظ بنى سويف: انتظام امتحانات الثانوية العامة منذ انطلاقها وحتى اليوم

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022/ 2023، منذ انطلاقها 12 يونيو الجاري بالمواد غير المضافة للمجموع، واستؤنفت أمس الأول باللغة العربية كأول مادة من المواد الأساسية، وتستكمل اليوم بامتحان اللغة الأجنبية.

ويزيد عدد الطلاب المتقدمين للامتحان عن 19 ألفًا و300 طالب وطالبة "نظامي/ خدمات/ منازل" موزعين داخل 50 لجنة على مستوى المحافظة.

واطمأن محافظ بني سويف من محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم، على سير العملية الامتحانية، والذي أكد متابعته من خلال غرفة عمليات المديرية منذ الصباح الباكر وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان وانتظام طلاب وطالبات الثانوية العامة داخل اللجان.

وأدى طلاب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية بالتزامن مع أداء طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM الاختبار "لعة إنجليزية" استعدادًا للقبول بالجامعات، في حين يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب الهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية، والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه، ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.