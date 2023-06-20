الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الزراعة يتفقد المزارع البحثية والإرشادية بمركز البحوث الزراعية

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صباح اليوم بجولة تفقدية لبعض المزارع البحثية والإرشادية بمركز البحوث الزراعية يرافقه الدكتور  محمد سليمان رئيس المركز وبعض قيادات الوزارة والمركز.

وتفقد "القصير" محطة بحوث الجيزة والتجارب البحثية للأصناف والهجن الجديدة من التقاوى والبذور لبعض المحاصيل الاستراتيجية مثل فول الصويا ودوار الشمس وكذلك تجارب زراعة قصب السكر بنظام الشتل كما اطلع على بعض المعدات التي يتم استخدامها في الزراعة الآلية.

وتفقد وزير الزراعة  كذلك بعض الصوب الزراعية التابعة لمعهد الهندسة الوراثية وكذلك معهد المحاصيل السكرية وأيضا بعض المزارع التي يتم زراعتها باستخدام أساليب الري المطورة.

"القصير" أبدى بعض الملاحظات والتوجيهات من أجل تطوير العمل والارتقاء بجودته كما اكد على أهمية البحوث العلمية التطبيقية التي تسهم في استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتأقلم مع التغيرات المناخية وترشيد استهلاك المياه.

وأكد أن الدولة تدعم البحث العلمي الزراعى لانه يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من خلال زيادة إنتاجية الفدان والتوسع الرأسي.

تأتي جولة "القصير" اليوم في إطار الجوالات الميدانية التي يقوم بها وزير الزراعة لمتابعة العمل على أرض الواقع وإزالة أي عقبات تواجه الباحثين والمزارعين.

وزير الزراعة يتفقد المزارع البحثية والارشادية بمركز البحوث

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام ضد بلوجر نشر لحظات وفاة والده

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

"معلومات الوزراء": 48.7% من المصريين يخشون خطورة الذكاء الاصطناعي

موعد إجازة عيد الأضحى 1444 وذكرى 30 يونيو 2023

حملات نظافة وتجميل وتسوية شوارع فى 6 مراكز بأسيوط

3 مصابين بانقلاب سيارة نقل أموال بالطريق الصحراوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام

أمريكا تجدد رفضها قرار إسرائيل ببناء 4 آلاف وحدة استيطانية فى الضفة

كمين فلسطيني و"أباتشي" إسرائيلية.. ماذا حدث في "جنين"؟ وما التداعيات؟