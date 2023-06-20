الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصلاح خط طرد مياه الصرف بعدد من مناطق حي الضواحي في بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن الانتهاء من إصلاح خط طرد مياه الصرف بعدد من مناطق وشوارع حي الضواحي، مع تواصل أعمال كسح تجمعات المياه بمحيط خط الطرد، وذلك في إطار جهود الحى المستمرة لاحتواء الكسر الذي وقع بخط طرد المياه منذ 3 أيام وتم الانتهاء من إصلاحه.

ووجّه محافظ بورسعيد، الشكر لكل الأجهزة التنفيذية المختصة، لسرعة تعاملها مع الحدث، مشيدًا بجهود فرق الصيانة المبذولة للانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح في وقتٍ قياسي، مؤكدًَا أنه تم تجنيد كل الإمكانات المتاحة لأعمال إصلاح خط الطرد في أسرع وقت، وتابعت الأجهزة المختصة أعمال كسح تجمعات المياه بواسطة سيارات كسح المياه التابعة للحي بمنطقة الصفا بالضواحي.

وأكد رئيس الحي، استمرار رفع وإزالة تجمعات المياه أولًا بأول، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل الفوري مع ارتفاع منسوب المياه الذى نتج عن توقف العمل المؤقت بمحطة رفع صرف صحى الضواحى أثناء العمل في اصلاح خط طرد المياه الذى وقع منذ 3 أيام وتم الانتهاء من إصلاحه.

وكان خط طرد محطه رفع صرف صحى الضواحى قد تعرض لكسر مفاجى أول أمس وعلى الفور توجهت رئيس الحى إلى مكان الحادث وتم التنسيق مع الجهات المعنية لبدء عمل فرق الصيانة الفنية في اصلاح الخط بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية بالحى، وقد تمكنت فرق الصيانة الفنية من إنهاء أعمال الإصلاح في وقت قياسي، كما تم الدفع بعدد من سيارات شفط المياه لسحب تجمعات المياه الناتجة عن الكسر بكل المناطق المتضررة وذلك لتحقيق السيولة المرورية بها.

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ارتفاع منسوب المياه أسرع وقت اعمال اصلاح الأجهزة التنفيذية المختصة الإمكانات المتاحة

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