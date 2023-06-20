السفيرة منى عمر تتحدث عن مكتسبات حصلت عليها المرأة في عهد الرئيس السيسي

قالت السفيرة منى عمر، عضو المجلس القومي للمرأة، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة من أجل دعم وتمكين المرأة، متابعة أن ذلك ينعكس على حرص المشاركات في أي دعوة من أجل التواجد بالمناسبات وخاصة التي تتم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت عمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"،المذاع علي فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن ما تم اتخاذه من إجراءات بخصوص تولي السيدات المناصب القيادية، هو تطور إيجابي، ولكنه غير كاف، موضحة: "وجود محافظة واحدة أونائبة وسط 27، لا أعتقد أن هذا تطبيق للمساواة بين المرأة والرجل".

دعم وتمكين المرأة

وأشار عضو المجلس القومي للمرأة، إلى أن الرئيس السيسي هو الداعم الأول للمرأة المصرية، وهو ما أسهم في تطور وضع السيدات في البلاد.

وتابعت:، سعداء بما حدث في هذا الصدد لكن في انتظار المزيد، لافتة: هناك ملفات حيوية خاصة بالاقتصاد المصري تتولاها المرأة، وهو أمر مهم للغاية فلم يعد الأمر قاصرا على وزارات بعينها ولكن التوجه أصبح أكثر اتساعا.