"تعليم الوادى الجديد": لا شكاوى بامتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية

قال المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، إن غرفة العمليات بديوان عام المديرية لم تتلقَ أي شكاوى أو مشكلات بشأن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ.

وأدى الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الثانية اليوم لمدة ساعتين في ثاني المواد المضافة للمجموع.

وأضاف عطية أن الامتحانات تسير بشكل سليم مع التزام الجميع بكافة القوانين والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وينتظم 1998 طالبا وطالبة في 11 لجنة امتحانية على مستوى مراكز المحافظة، لأداء امتحانات الثانوية العامة، حيث تم التأكد من توفير جميع وسائل الراحة للطلاب داخل اللجان أثناء فترة الامتحانات، ومراعاة التهوية الجيدة والإضاءة الكافية، وتوفير مياه الشرب النقية، ونظافة الحمامات والمرافق والخدمات العامة، وتكليف مديرية الصحة وهيئة الإسعاف بتواجد لجان طبية بكل لجنة لمتابعة الحالات المرضية، وسيارة إسعاف بكل مربع تعليمي تحسبا لأى طارئ.