بـ40 مليون جنيه.. التحقيق مع عصابة تصنيع الآيس داخل فيلا بالجيزة

تباشر النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع وترويج المواد المخدرة -الآيس-.

أكدت معلومات قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية، بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيادته سيارة مستأجرة وبحوزته كمية لمخدر الآيس وزنت 1،200 كيلو جرام، مبلغ مالي، سلاح أبيض -مطواة-، هاتف محمول، ميزان حساس.

وبمناقشته عن مصدر المواد المخدرة المضبوطة بحوزته قرر بشرائها من بعض الأشخاص مقيمين بفيلا مستأجرة كائنة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

باستهداف المكان المشار إليه أمكن ضبط 8 أشخاص لـ6 منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم 95 كيلو لمخدر الآيس داخل أكياس بلاستيكية معدة للبيع، زجاجة لمخدر الآيس سائلة خام وزنت 5 كيلو جرام، أقراص مطحونة وزنت 5 كيلو جرام - كمية كبيرة من مواد وأدوات تصنيع المواد المخدرة، 2 ميزان حساس، مبالغ مالية "عملات أجنبية، 2 سيارة ملاكي.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فى تصنيع المواد المخدرة الآيس متخذين من الفيلا المشار إليها مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 40 مليون جنيه تقريبا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت جهات التحقيق بالجيزة التحقيقات مع المتهمين.