الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

فى اليوم العالمي للاجئين.. الأمم المتحدة تدعم النازحين قسراً وترفع مستوى التعاطف مع ظروفهم

يوم اللاجئين العالمي
يوم اللاجئين العالمي

اليوم العالمي للاجئين مناسبة مهمة تسلط الضوء على محنة اللاجئين وصمودهم في جميع أنحاء العالم، ويعتبر بمثابة تذكير بالتحديات التي يواجهها ملايين الأفراد الذين أجبروا على الفرار من ديارهم بسبب الصراع، الاضطهاد أوالعنف، يوفر فرصة لزيادة الوعي والدفاع عن حقوقهم وإظهار التضامن مع أولئك الذين يسعون إلى الأمان والحماية.


ما هو موعد اليوم العالمي للاجئين 2023؟
يتم الاحتفال باليوم العالمي للاجئين في 20 يونيو من كل عام، ليكون بمثابة تذكير عالمي بالتحديات التي يواجهها اللاجئون والمشردون في جميع أنحاء العالم.

تاريخ يوم اللاجئ العالمي
يعود تاريخ اليوم العالمي للاجئين إلى 4 ديسمبر 2000 عندما أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال القرار 55/76، يهدف القرار إلى رفع مستوى الوعي حول العدد المتزايد للاجئين في جميع أنحاء العالم والاحتفال بالذكرى الخمسين لاتفاقية اللاجئين لعام 1951.

أنشأت اتفاقية اللاجئين لعام 1951، التي تم تبنيها في أعقاب الحرب العالمية الثانية الإطار القانوني لحماية وحقوق اللاجئين، وقد حددت هوية اللاجئ، وحدد حقوقهم وحدد التزامات الدول لتزويدهم بالأمان والمساعدة.

أهمية يوم اللاجئ العالمي
يحظى يوم اللاجئ العالمي بأهمية كبيرة لأنه يجذب الانتباه العالمي إلى محنة اللاجئين والأفراد النازحين قسراً، إنه بمثابة منصة لرفع مستوى الوعي حول تحدياتهم والدفاع عن حقوقهم وتعزيز التعاطف مع ظروفهم.

يؤكد اليوم على الحاجة إلى التعاون الدولي والدعم والحلول الدائمة لمعالجة أزمة اللاجئين مع تكريم قوة ومرونة أولئك الذين أجبروا على الفرار من ديارهم، يهدف اليوم العالمي للاجئين من خلال تسليط الضوء على تجاربهم ومساهماتهم إلى تعزيز عالم أكثر شمولاً وتعاطفاً يدعم كرامة ورفاهية جميع الأفراد بغض النظر عن جنسيتهم أو خلفيتهم.

الاحتفال بيوم اللاجئ العالمي
يتم الاحتفال باليوم العالمي للاجئين على مستوى العالم من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة التي تعزز الوعي والتضامن ودعم اللاجئين.

تشمل هذه الاحتفالات معارض وعروض ثقافية وعروض أفلام وحلقات نقاش وحملات مناصرة ومبادرات مجتمعية، الهدف هو تعزيز التفاهم والتعاطف والعمل من أجل مواجهة التحديات التي يواجهها اللاجئون والمشردون مع احترام قدرتهم على الصمود وإسهاماتهم في المجتمع.

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