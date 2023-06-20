الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حي العجوزة يزين لجان الثانوية العامة بالورود

الثانوية العامة
الثانوية العامة

قامت هيئة التجميل بحي الثانوية العامة، بتزيين محيط مدرسة الأورمان الإعدادية بالجيزة بعدد من الزهور والورود حفاظًا على المشهد الحضاري للجان، ولتخفيف الضغط العصبي عن الطلبة وأولياء الأمور.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولابد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.

 

FB_IMG_1687247670137
FB_IMG_1687247670137
FB_IMG_1687247672368
FB_IMG_1687247672368
الثانوية العامة الثالث الثانوي امتحانات اللغة الامجليزية التربية والتعليم

الأكثر قراءة

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 20-6-2023

بدء محاكمة قاتلة ابنها فى الشرقية

التحويلات المرورية بعد غلق شارعى أحمد فؤاد نجم والأسمرات

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

انتهاء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام

أمريكا تجدد رفضها قرار إسرائيل ببناء 4 آلاف وحدة استيطانية فى الضفة

كمين فلسطيني و"أباتشي" إسرائيلية.. ماذا حدث في "جنين"؟ وما التداعيات؟