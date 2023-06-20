محافظ مطروح يناقش جهود مبادرة المشاركة المجتمعية وإقامة عددا من المشروعات التنموية

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، ممثلي شركة كابريكورن للبترول ( مسئولي السلامة والخدمات المجتمعية ) وجمعية دار الاورمان، بحضور مديري الأجهزة التنفيذية المعنية، لمناقشة جهود مبادرة المشاركة المجتمعية والتعاون مع المحافظة في إقامة عدد من المشروعات التنموية والخدمية المقترحة لخدمة أهالي قرية سوانى سمالوس وجلالة بالضبعة.

ورحب المحافظ بضيوف المحافظة، موجها الشكر لكابريكورن على حسن التعاون والجدية والفاعلية في جهود المشاركة المجتمعية والحرص على التنسيق للوقوف على الاحتياجات والمستحقين مع زيارتهم للقرى المستهدف على الطبيعة خلال الثلاث أيام الماضية لمتابعة متطلبات واحتياجات الأهالي.

وأوضح ممثلو الشركة أنه العمل بمصر بدأ في ٢٠٢١ بأكثر من موقع استكشاف وإنتاج بالصحراء الغربية جنوب الضبعة ، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع دراسات تقييم الأثر المجتمعى والتشاور واحتياجات أقرب المناطق المستهدفة المحيطة لتحقيق المشاركة المجتمعية والتعاون لخدمة أهالي المنطقة كان اختيار قريتي سوانى سمالوس وجلالة بالضبعة مع مقترح تقديم خدمات خلال عامين ومنها حتى عام ٢٠٢٤.

وتابع: نستهدف إقامة عدد من المشروعات على مراحل منها ١٨ بئر تجميع مياه، ٢٠ مشروع تربية أغنام وماعز، ٨ غية حمام، تدريب ٤٣ سيدة وشاب، ٦ قوافل طبية وأخرى بيطرية بقرية سوانى سمالوس ،٣٠ بئر تجميع مياه و٣٠ مشروع أغنام وماعز و٥ غيه حمام وتدريب ٦٥ سيدة وشاب و٦ قوافل طبية وأخرى بيطرية لخدمة قرية جلاله مع التنسيق المستمر مع المحافظة وجميعة دارالاورمان لتحقيق المستهدف وفق توقيتات وجدول زمنى.

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