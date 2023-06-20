مدرس ألمانى يساند طلابه فى امتحانات الثانوية العامة: “جيت أطمن عليهم”

وقف وائل محمد، مدرس مادة اللغة الألمانية، أمام بوابة مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، وانتابت على وجهه مشاعر التوتر والقلق.

وقال وائل محمد لـ"الدستور"، إنه جاء للاطمئنان على الطلاب، الذين يذاكر لهم، لأنهم أصدقاء ابنته حنان، مضيفا: "جيت اطمن عليهم وعلى بنتي".

وتابع: كل أصحاب بنتي اللي بذاكرلهم زي بناتي، وبتمني إنهم ينجحوا، ومنتظر خروجهم من المدرسة علشان اطمن عليهم كلهم".

وانطلقت صباح يوم الاثنين 12 يونيو 2023 أول أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783 ألفًا و25 طالبًا وطالبة، في 2098 لجنة على مستوى الجمهورية، وفقًا للجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت الوزارة أن المواد غير المضافة للمجموع هي نجاح ورسوب، وأنه يجب على الطالب أن يحصل على 50% من درجة المادة للنجاح، وإلا يدخل الدور الثاني.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.