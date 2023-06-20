محافظ بورسعيد ينعي أسامة رخا مدير جهاز الانقاذ والطوارىء السابق

نعى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ببالغ الحزن، المهندس أسامة رخا، مدير جهاز الانقاذ والطوارىء السابق، والذي وافته المنية ، اليوم، بعد صراع مع المرض، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.

وأكد المحافظ أن المهندس أسامة رخا ، كان نموذجا للإخلاص والتفاني في العمل، مشيرا إلى أنه كان يبذل مجهودات كبيرة في مهنته خلال جائحة كورونا ، من أجل حماية المواطنين والقيام بأعمال التعقيم والتطهير في كافة المناطق والمؤسسات على مستوى المحافظة، كما أنه كان يتمتع بمحبة واحترام من زملائه ورؤساؤه في العمل.

ودعا المحافظ لأسرة المهندس أسامة رخا، بأن يلهمهم الله الصبر والسلوان، وأن يتغمد الراحل بواسع رحمته وغفرانه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.