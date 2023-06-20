الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

3 مهن تزدهر فى امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

انطلقت اليوم الثلاثاء ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة للمواد المضافة للمجموع بامتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة.

وفي هذه الأيام تزدهر بعض المهن، وتساهم في تسهيل حياة الطالب وأسرته خلال هذه الأوقات.

التوك توك.. وسيلة الطلاب إلى اللجان

يعد التوك توك من أشهر وسائل المواصلات في المناطق الشعبية والريفية، فهو يتميز بالسرعة والمرونة والقدرة على الوصول إلى الأماكن الضيقة والبعيدة.

ويستفيد منه كثير من طلاب الثانوية العامة وأسرهم خلال فترة الامتحانات، حيث يساعدهم على اللحاق باللجان في الوقت المحدد وتجنب الزحام والتأخير.

مكاتب التصوير

قدمت بعض المكتبات الخاصة بتصوير الورق ومراجعات الطلبة العديد من التخفيضات على الأدوات المكتبية للطلبة، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة خلال أيام امتحانات الثانوية العامة.

عربات العصائر

من المهن التي تزدهر أيام امتحانات الثانوية العامة هي عربات العصير، حيث تقف العديد من السيارات أمام المدارس لتقديم العصائر والمشروبات المثلجة للطلبة.

FB_IMG_1687246182027
FB_IMG_1687246182027
العصائر والمشروبات اللغة الأجنبية الثانية المناطق الشعبية امتحان اللغة الاجنبية الثانية امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية أيام إمتحانات الثانوية العامة

الأكثر قراءة

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

تداول امتحان الألمانى لطلاب الثانوية العامة عبر صفحات الغش الإلكترونى

قادمون من أوروبا.. 8 آلاف سائح يصلون مرسى علم اليوم

تداول امتحان الفرنساوى لطلاب الثانوية العامة عبر صفحات الغش الإلكترونى

منظومة سعودية متكاملة لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة

محافظ القاهرة: ضخ كميات كبيرة من اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام

أمريكا تجدد رفضها قرار إسرائيل ببناء 4 آلاف وحدة استيطانية فى الضفة

كمين فلسطيني و"أباتشي" إسرائيلية.. ماذا حدث في "جنين"؟ وما التداعيات؟