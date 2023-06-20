3 مهن تزدهر فى امتحانات الثانوية العامة

انطلقت اليوم الثلاثاء ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة للمواد المضافة للمجموع بامتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة.

وفي هذه الأيام تزدهر بعض المهن، وتساهم في تسهيل حياة الطالب وأسرته خلال هذه الأوقات.

التوك توك.. وسيلة الطلاب إلى اللجان

يعد التوك توك من أشهر وسائل المواصلات في المناطق الشعبية والريفية، فهو يتميز بالسرعة والمرونة والقدرة على الوصول إلى الأماكن الضيقة والبعيدة.

ويستفيد منه كثير من طلاب الثانوية العامة وأسرهم خلال فترة الامتحانات، حيث يساعدهم على اللحاق باللجان في الوقت المحدد وتجنب الزحام والتأخير.

مكاتب التصوير

قدمت بعض المكتبات الخاصة بتصوير الورق ومراجعات الطلبة العديد من التخفيضات على الأدوات المكتبية للطلبة، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة خلال أيام امتحانات الثانوية العامة.

عربات العصائر

من المهن التي تزدهر أيام امتحانات الثانوية العامة هي عربات العصير، حيث تقف العديد من السيارات أمام المدارس لتقديم العصائر والمشروبات المثلجة للطلبة.