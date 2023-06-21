منة اللبان: إجماع بجلسات الحوار الوطني أن لدينا أزمة في تنفيذ القوانين

قالت المحامية منة اللبان، الأمين المساعد للجنة التثقيف والتدريب بحزب الاتحاد، إنه تم الاتفاق في الحوار النقاشي بجلسة الحوار الوطني ضمن المحور السياسي، على أنه لا يوجد مشكلة في القوانين واللوائح المقررة، ولكن هناك أزمة أخرى.

وأضافت اللبان لـ"الدستور"، أن الأزمة تكمن في تنفيذ تلك القوانين وعرقلتها بالروتين والبيروقراطية، مما يعرقل تنفيذ القانون ويعيق المعاملات الاستثمارية.

وعُقدت جلسات المحور السياسي للحوار الوطني، بانعقاد 4 جلسات، حيث تم تخصيص جلستين منها حول موضوع العمل الأهلي في مصر، والتي من المقرر أن يتم مناقشة قانون تنظيم العمل الأهلي وحل المعوقات أمام العمل الأهلي، وهذه المسألة مدرجة ضمن لجنة النقابات والعمل الأهلي.

وبالتوازي مع ذلك، ستُعقد جلسة حول تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وسيتبع ذلك جلسة حول قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهذه المسألة مدرجة ضمن قضايا لجنة المحليات.