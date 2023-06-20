الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"عامل إزعاج".. أولياء أمور يطالبون بإزالة موقف ميكروباص بجوار مدرسة الوراق للبنات

موقف ميكروباص
موقف ميكروباص

اشتكى عدد من أولياء أمور طالبات مدرسة الوراق الثانوية للبنات بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، من وجود أمور تسبب إزعاجا لأبنائهم خلال أداء الامتحانات وتتسبب في تشتيت انتباههم وعدم القدرة على التركيز بالقدر المناسب.

و أوضحت إحدى أولياء الأمور المتواجدة بمحيط لجان مدرسة الوراق الثانوية للبنات بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أنه يوجد بجوار سور المدرسة موقف ميكروباصات ما يسبب إزعاجا الطلاب

وأضافت أن الموقف يوجد أيضا بجوار بائعة جائلين وعدد كبير من المواطنين والمترددين عليه، مما يسبب حالة من الضوضاء  التي تجعل الطالبات يفقدن التركيز خلال الامتحان،  وطالب أولياء الأمور بإيجاد حل لهذا الموقف أو إزالته حتى انتهاء الامتحانات.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولابد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.

موقف ميكروباص
موقف ميكروباص
الثانوية العامة التربية والتعليم الثالث الثانوي امتحانات اللغة الإنجليزية

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