الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق التهم شقة سكنية فى الإبراهيمية بالشرقية

حريق
حريق

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية على حريق التهم شقة سكنية بمدينة الإبراهيمية، وتم تحرير المحضر اللازم.

حيث ورد بلاغ يفيد باندلاع حريق فى عمارة سكنية بمحيط الترعة الجديدة بمدينة الإبراهيمية فى عزبة أبوغالي. 

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء، للسيطرة على الحريق، وتبين نشوب الحريق فى عقار سكنى مكون من 4 طوابق، والتهم الحريق الطابق الرابع.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده، دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

الحماية المدنية السيطرة علي حريق مدينة الإبراهيمية وقوع إصابات سيارة إطفاء

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