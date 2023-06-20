"الإفتاء" تنشر سلسلة من التدوينات لتيسير المناسك على حجاج بيت الله

بدأت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نشر سلسلة من التدوينات الهامة لبعض مناسك الحج للتيسير على حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج لهذا العام.

وقالت دار الإفتاء المصرية إنه من الاستطاعة المشروطة لوجوب الحج القدرة على تحمُّل أعباء السفر ومشقَّاته، مؤكدة أنه لا حرج عليك أيها المسلم إذا قعد بك عذر أو مانع جسدي عن الحج، فإن الحج مفروض على القادر المستطيع، ولك أجر النية الصادقة.



وأوضحت الإفتاء السعي بين الصفا والمروة لا يشترط فيهما الطهارة، فمن لم يملك نفسه من البول أو الريح أو الغائط يجوز له السعي بهذه الحالة مع ضرورة ارتداء ما يضمن به عدم وصول شيء من النجاسة إلى المسجد أو المسعى.



وأكدت دار الإفتاء، أنه يجوز للحاجِّ بعد الإحرام إصلاحُ الإزار والرداء، وجمع قِطَعها على بعضٍ للارتداء، وتشبيكها لستر العورة، ولا يعتبر مَخيطًا ولا مُحيطًا.

وعن جمع حصيات الرمي، أشارت دار الإفتاء إلى أن حصيات الرمي سبع حصيات كل واحدة منها في حجم حبة الفول، ويجوز للحاج أن يجمعها من أيِّ مكان غير مزدلفة، وله أن يجمع كل حصيات الرمي في الأيام الثلاثة ومجموعها 49 حصاة: سبع منها لجمرة العقبة يوم النحر، و21 للجمرات الثلاث في ثاني أيام العيد ومثلها في ثالث أيامه، ومن بقي بمنى إلى رابع أيام العيد فعليه رمي الجمرات الثلاث كل واحدة بسبع حصيات كما فعل في اليومين الثاني والثالث وبذلك يكون عدد الحصيات في حق من لم يتعجل سبعين حصاة.

