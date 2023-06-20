مصدر بـ"تعليم الغربية": توفير مروحة ومياه لطلبة الثانوية العامة فى كل لجنة

كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية أن وكيل الوزارة شدد على توفير مروحة داخل كل لجنة، بسبب ارتفاع درجة الحرارة خلال الفترة الحالية.

وأضاف المصدر أنه يتم التنسيق بين المديرية ورؤساء المدن والأحياء لتوزيع مياه أو عصائر على الطلبة.



ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، ويؤدي 22606 طلبة بالشعبة العلمية قسم علوم، و4977 بالشعبة العلمية قسم رياضة، و13348 للشعبة الأدبية، و110 للدولي، بإجمالي 41041 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات في شهادة الثانوية العامة في 116 لجنة عامة، منها 57 لجنة تابعة لقطاع الإسكندرية، موزعة على إدارات شرق وغرب طنطا، كفرالزيات، بسيون، والسنطة، و59 لجنة تابعة لقطاع المنصورة، موزعة على إدارات شرق وغرب المحلة، سمنود، قطور، وزفتى.