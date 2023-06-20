فتح أبواب اللجان الامتحانية لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2023 لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية

في رابع أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023، تفتح اللجان الامتحانية والبالغ عددها 2098 لجنة على مستوى الجمهورية، أبوابها لاستقبال توافد طلاب الثانوية في الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك لاتباع إدارات اللجان الامتحانية الإجراءات الاحترازية والتفتيشية بين الطلاب من خلال استخدام العصا الالكترونية.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) اليوم الثلاثاء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).