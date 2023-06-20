الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد سلماوى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل مغادرته للأهرام بسبب الإخوان

محمد سلماوى في برنامج
محمد سلماوى في برنامج الشاهد

كشف الكاتب والروائي محمد سلماوي، قصة مغادرته لجريدة الأهرام، بعد عمل استمر بها لمدة 50 عامًا؛ بسبب مواقفه ومعاداته للإخوان.

وقال خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن قرار منعه لم يكن واضحًا وصريحًا ولكنه في خبث الإخوان عملًا  بالمثل القائل: "يتمسكن لحد ما يتمكن".

خطوات "تطفيشه" من الأهرام

وأضاف، أنه ذات يوم انتظر سيارة الأهرام ليذهب لمكتبه فلم تأتيه واتصل ليسأل عن سبب تأخرها، فقالوا صدر قرار بسحبها، وأبلغه بذلك مسئول الجراش وليس رئيس التحرير، أو رئيس مجلس الإدارة رغم أنهم كانوا يتحدثون معه بطريقة جيدة.

وأشار إلى أن الأهرام كان بها تقليد من يوم محمد حسنين هيكل، أن كبار الكتاب يكون لهم سيارة خاصة، ولكنه تغاضى عن الأمر بعد صدور قرار سحبها، وذهب بسيارته ولم يدرك وقتها أنها محاولات لتطفيشه ولكنه لم يغادر.

وتابع، أن الخطوة الثانية أن رئيس تحرير قال له "فيه تعينات جديدة ومحتاجين مكتبك"، فوافق وجمع كتبه وأوراقه، ونقلها لمنزله، وكان يرسل مقالات بالإيميل ولم يعد له وجود فعلي في الأهرام، وإنما كان هناك مقالًا موجودًا باسمه، وقيل وقتها "يوجد كتاب جداد فلذلك المقال هيكون كل أسبوعين"، وأنه عندما وافق على ذلك اتصل به مدير صفحة الرأي، وقال "أنا أسف فيه قرار صدر من رئيس التحرير إن كل من يكتب من خارج الأهرام لا يكتبون"، وكان هو وصلاح منتصر، وجابر عصفور، فخرجت بهذه الطريقة.

وأشار إلى أنه لا يوجد لديه مانع من مغادرته للأهرام؛ لأن كل نظام له أولوياته وتوجيهاته، وإنما يوجد معاملات إنسانية.

محمد سلماوى مغادرته خبث الإخوان خطوات تطفيشه محمد حسنين هيكل

مواد متعلقة

محمد سلماوى لـ"الشاهد": السلطات لم تنتبه لرواية "أجنحة الفراشة" قبل 25 يناير

سلماوى يكشف لـ"الشاهد" حقيقة تنبؤ "أجنحة الفراشة" بثورة يناير

لميس جابر لـ"الشاهد": عشنا سنوات نعتقد أن محاولة اغتيال "عبدالناصر" تمثيلية

لميس جابر لـ"الشاهد": كنت أبكى ببداية حكم الإخوان.. وخشيت من تقسيم البلد

الأكثر قراءة

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

محمد سلماوى لـ "الشاهد": كانت الطامة الكبرى باختيار مرسى وزير ثقافة إخوانى

تارا عماد بإطلالة كاجول

الرئيس الصينى لبلينكن: نحترم المصالح الأمريكية ولا نسعى إلى التحدى

ماهى ردود الأفعال تجاه رسالة مرسى فى اجتماع المثقفين؟.. محمد سلماوى يوضح لـ "الشاهد"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

كمين فلسطيني و"أباتشي" إسرائيلية.. ماذا حدث في "جنين"؟ وما التداعيات؟

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية: اقتحام جنين محاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية