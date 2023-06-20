تقرير: البريطانيون يواجهون أزمة رهن عقارى مع ارتفاع معدلات الإقراض

قالت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن البريطانيون يواجهون أزمة رهن عقاري كبيرة، مع ارتفاع معدلات الإقراض.

وحذر الخبراء، من أن المقترضين في المملكة المتحدة يواجهون حافة منحدر، يمكن أن تلحق الضرر بالاقتصاد، حيث أثر ارتفاع تكاليف الرهن العقاري على تجديد الصفقات وتقلص عدد المنتجات المتاحة.

وقال التقرير: "أظهرت أرقام جديدة صادرة عن شركة المعلومات المالية "حقائق مالية" أن متوسط ​​معدل الرهن العقاري الثابت لمدة عامين على العقارات السكنية في بريطانيا ارتفع من 5.98٪ الجمعة إلى 6.01٪ ، وهو أعلى مستوى له منذ الأول من ديسمبر".

جاء الارتفاع في أواخر عام 2022 في أعقاب الميزانية الحكومية المصغرة التي هزت السوق، وأن المعدلات الثابتة لمدة عامين كانت أعلى من 6٪ في نوفمبر 2008، كما انخفض عدد منتجات الرهن العقاري المتاحة من 5264 في 1 مايو إلى 4683.

وقال مارتن ستيوارت، مدير استشارات الرهن العقاري في لندن موني، إن الأشهر التسعة الماضية كانت "زلزالية" لقطاع الرهن العقاري والإسكان، "على قدم المساواة مع الأزمة المالية"، رغم اختلاف الأسباب.

واضاف ستيوارت، أن السوق مختل وظيفي ويمكن القول إنه منهار، فلقد رأينا أدلة على وجود المستشارين في طوابير بجانب 2000 آخرين يحاولون جميعًا تأمين شيء قد لا يكون موجودًا بالفعل بحلول الوقت الذي يصلون فيه إلى مقدمة قائمة الانتظار.

وفال التقرير الأمريكي، إن البنوك بما في ذلك “HSBC” و"Santander"، سحبوا مؤقتًا منتجات الرهن العقاري في الأسابيع الأخيرة وسط حالة من عدم اليقين في السوق، ويأتي ذلك مع ارتفاع عائدات السندات الحكومية قصيرة الأجل في المملكة المتحدة ، حيث وصل العائد على عامين إلى أعلى مستوى له في 15 عامًا أمس الإثنين.

واختتم التقرير، أن الأسواق تقوم بتسعير أسعار الفائدة القصوى بنسبة 6٪ تقريبًا، ارتفاعًا من 4.5٪ الحالية، أدى تقرير سوق العمل القوي الصادر في 13 يونيو إلى ارتفاع توقعات سعر الفائدة، حيث يستعد بنك إنجلترا للإعلان عن قراره الأخير بشأن سعر الفائدة يوم الخميس بعد تفعيل رفعه الثاني عشر على التوالي في مايو الماضي.