النائبة هبة مكرم شاروبيم: يجب إعادة صياغة مفهوم "التعليم العالى والبحث العلمى"

قالت النائبة الدكتورة هبة مكرم شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، إن الباحث العلمي هو من يعي تمامًا ما يفعله، فالتعليم في السنوات الأخيرة غايته الحصول على الشهادة وليس التعلم، لافتة إلى أن البحث العلمي هو أن تزرع في المتعلم الرغبة في تلقي العلم مدى الحياة، وهناك مقولة للدكتور العالم أحمد زويل أنه “كلما ازددت علما كلما أدركت أنك لا تعرف الكثير”.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور السياسي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية "مستقبل البحث العلمي".

وأوضحت أن البحث العلمي والتعليم لا يمكن أن ينفصلان عن بعضهما البعض، موضحة أن مفهوم “التعليم العالي والبحث العلمي”، يحتاج إلى إعادة صياغة، فالتعليم الحقيقي معناه الثبات والاستقرار والاستثمار البشري مهم جدا.

وأشارت إلى أنها شرفت بإثارة مناقشة عامة داخل مجلس الشيوخ بحضور وزير التعليم العالي بخصوص الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتطرقت فيها لنقاط هامة، مضيفة: "فتحنا ملف التحول الرقمي، لأن للأسف أخذنا التعليم التقليدي وتم تحويله لرقمي، والكتاب الجامعي قصة شائكة، فالبحث العلمي ابتكار وإبداع وتفكير خارج الصندوق".

وقالت إن التحول الرقمي في الامتحانات يقيس المهارات ولكن لا يقيس كل المهارات، فالأسئلة المقالية نحتاجها للأفكار والتحليل والوصول لنتائج.

وأدار الحوار خلال الصالون، أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أيمن أنور، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع وأمين المجتمع المدني، محمد الحداد، أمين عمال الجمهورية بحزب حماة الوطن، أسامة بديع، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما شارك في الجلسة الثانية، النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، الدكتورة هبة مكرم شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور صلاح سلام، الأستاذ بكلية الطب جامعة سيناء، الدكتورة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.