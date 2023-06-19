سلماوى يكشف لـ"الشاهد" حقيقة تنبؤ "أجنحة الفراشة" بثورة يناير

قال الكاتب محمد سلماوي، رئيس اتحاد كتاب مصر السابق، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، إنه لم يقصد برواية "أجنحة الفراشة" التنبؤ بثورة 25 يناير أو تقديم رؤية تتحقق بعد ذلك، لافتًا إلى أنها بدأت بداية أخرى تمامًا وكان يرصد الوضع القائم بمصر عام 2010، وكان هناك إجماع من كل المحللين والسياسيين، أنه وضع غير قابل للاستمرار؛ لأنه لا توجد مقومات لاستمراره.

الرواية تصور توالي أحداث

وأضاف سلماوي، خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي د. محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرواية تصور توالي أحداث والوضع القائم في ذلك الوقت تطور في الرواية وفرض تطوراته وأحداثه، وأدت في النهاية بشكل حتمي إلى أن انفجارا كبيرا سيحدث، لكن الغريب هو شكل الانفجار والتصور أنه سيكون في ميدان التحرير، وأن الشباب هم من سيقومون به ويستخدمون وسائل حديثة ويطلبون من الجيش أن ينزل وينحاز لهذه الحركة.

وتابع: أن الجيش منذ نشأته وطني؛ لأنه لا أحد يتخيل أن يقف أمام الشعب ويقتل المتظاهرين وكل هذا كان طبيعيًا في الرواية، ورؤية فنية نابعة من معطيات الموقف الدرامي الذي تم تصويره، ومرت أسابيع وإذا به يفاجئ بما حدث في 25 يناير.