الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة طفل رضيع فى الشروق

جثة
جثة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من جهودها؛ لكشف ملابسات العثور على جثة طفل رضيع ملقى إمام حضانة بدائرة قسم شرطة الشروق، وتم نقل الجثة للمشرحة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة لطفل رضيع ملقى أمام حضانة بدائرة قسم شرطة الشروق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة طفل رضيع ولا توجد به أى إصابات ظاهرية، ويتولى رجال المباحث إجراء التحريات وسؤال شهود العيان، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدًا لتفريغها؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

 وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم نقل الجثة للمشرحة، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

القاهرة ملابسات جثة طفل رضيع حضانة

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