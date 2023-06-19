الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

شعير: مقترح المنطقة الصناعية الروسية الإماراتية يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية

الدكتور محمد شعير
الدكتور محمد شعير

قال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب السابق للشؤن التجارية بشركة النصر للتصدير والاستيراد إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه من المتوقع أن تساهم المنطقة الصناعية الروسية الإماراتية في مصر في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك زيادة الصادرات وتعزيز الإنتاجية وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للسكان المحليين.

وأضاف في تصريحات لـ الدستور، أنه تعتبر هذه المنطقة خطوة مهمة في إطار التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا والإمارات، وتعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون والتبادل التجاري والاستثماري بينهما.

 

وأوضح أنه يمكن القول إن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية الإماراتية في مصر يعد خطوة مهمة وموفقة، ويتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري والإقليمي، وستعزز التعاون الاقتصادي بين الدول المشاركة في المشروع وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للسكان .

وكان قد أشاد الخبراء بإلاعلان عن إقامة المنطقة الصناعية الروسية الإماراتية في مصر من خلال الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا ومحمد بن زايد رئيس دولة الإمارات.


وكشف الخبراء عن الآثار الايجابية لها والتي تتمثل في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل وتوطيد الصناعة المحلية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد تحدثا في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، حول إقامة منطقة صناعية روسية في مصر.

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