الصحة: 23 عيادة طبية ضمن بعثة الحج في السعودية

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنه تم زيادة عدد عيادات البعثة الطبية في السعودية إلى 23 عيادة طبية، تابعة لوزارة الصحة المصرية، 18 منها موجودة في مكة المكرمة، و5 عيادات في المدينة المنورة، هدفها خدمة الحجاج المصريين.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "سي بي سي"، إلى أنه يوجد تنسيق كامل مع السلطات الصحية السعودية فيما يتعلق بمستشفيات الإحالة في تحويل الحالات المحتاجة أو إجراء الغسيل الكلوي.

وأوضح أنه تردد على العيادات 3 آلاف و683 مترددد، 33 واحد فقط احتاج التحويل لمستشفيات، خرجوا جميعهم وباقي 7 حالات فقط في المستشفيات.

وعما يتردد عن وجود إصابات كورونا، أكد أنه لا يوجد أي انتشار وبائي، وأن الأمراض العادية هي البرد والإنفلونزا وارتفاع درجات الحرارة، لافتا إلى تنظيم ندوات توعوية بلغت 499 ندوة توعوية للوقاية من الإصابات بالأمراض التنفسية والإجهاد الحراري.

وكشف أن البعثة الطبية المصرية تقدم الخدمات لكافة الحجيج من مختلف الجنسيات.