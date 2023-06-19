الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

براتب 4 آلاف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 500 وظيفة للشباب

فرصة عمل
فرصة عمل

أعلنت وزارة العمل توفير 500 فرصة عمل جديدة للشباب من 20 وحتى 38 سنة، بإحدى شركات الاستثمار براتب يتراوح من 3500 إلى 4000 جنيه.

وتتضمن فرص العمل المتاحة، 400 عضو فريق، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، كما تحتاج الشركة، 50 عامل مخازن، و50 عامل إنتاج، وذلك من الجنسين.

وتتميز فرص العمل المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، وبدل انتقال.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في 60 شارع عبدالله العربي، الحي السابع، مدينة نصر، أو الاتصال على 01140441456، والتواصل مع المدير المسئول أحمد أبوالعزم.

وزارة العمل فرصة عمل شركات الاستثمار راهب وظيفة

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