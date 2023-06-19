الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رويترز: شرطة باريس تحظر تجمعًا للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

فرنسا وايران
فرنسا وايران

حظرت فرنسا مسيرة قادمة للمعارضة الإيرانية؛ احتجاجًا على خطر وقوع هجوم، وفقا لرسالة أرسلت إلى المنظمين بعد الإفراج عن دبلوماسي إيراني أدين بتدبير مؤامرة لتفجير من ضمن المجموعة في 2018، وفق وكالة رويترز الاخبارية. 

يأتي الحظر في الوقت الذي تسعى فيه القوى الغربية إلى نزع فتيل التوترات مع إيران وبعد أسابيع قليلة من إطلاق طهران سراح العديد من الأوروبيين من السجن بينهم مواطنان فرنسيان.

وأجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مكالمة هاتفية لمدة 90 دقيقة مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في 10 يونيو.

فرنسا احتجاجات خطر وقوع المنظمين

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