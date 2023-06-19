خبير تربوي يكشف جهود الدولة لتطوير التعليم خلال 10 سنوات

قال حسن شحاتة، أستاذ المناهج والخبير التربوي، إن قطاع التعليم شهد تطورًا كبيرًا خلال الـ10 سنوات الأخيرة خاصة في ملف التعليم الفني، والذي يعد داعمًا لمسيرة التنمية واستراتيجية الدولة 2030، لأن له عوائد تكون سريعة ومجدية على مستوى الدولة والطلبة، مشيرًا إلى أن كون التعليم الفني ينتهي لمرحلة البكالوريوس يشجع الأباء والطلاب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن رياض الأطفال والتطور الذي حدث فيها أصبحت جزء أساسي من التعليم وهذا يعتبر زخم وثروة كبيرة.

إنهاء أزمة الثانوية العامة

وأشار إلى أن الثانوية العامة، تم عمل علاج سريع ونقلة في العملية الامتحانية وأن تكون إلكتروني والدبل شيت، وكانت القضية قبل ذلك، قائمة على الحفظ وكان التفوق السابق وهمي والدرجات كانت لا تعبر عن القدرات وأصبح الامتحان اليومي يقيس قدرة الطالب الحقيقة والتي تؤهله للكلية.

وتابع، أن التعليم المصري أصبح استثمار، والدول العربية تسعى للدخول لمصر والتعلم فيها ويعتبر نوعًا من السياحة والاستثمار في التعليم وأصبح يصنع إنسان قادر على التفكير وإبداء الرأي.