الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"زميله ضربه على رأسه".. تحقيقات موسعة في مقتل عامل بمصنع بالتبين

مقتل عامل
مقتل عامل

تواصل نيابة حلوان الجزئية، اليوم الإثنين، تحقيقات موسعة في واقعة مقتل عامل على يد زميله في مصنع بمنطقة التبين.

وجاء في مناظرة النيابة أن الضحية في العقد الثالث من العمر، وأصيب بنزيف داخلي أدى لهبوط بالدورة الدموية مما تسبب عن توقف الأجهزة الحيوية عن العمل والتسبب في الوفاة.

وتبين نشوب خلافات بينهما على العمل في المصنع مما أدى إلى ضرب المتهم المجني عليه بآلة حادة على رأسه مما تسبب في وفاته في الحال.

كان ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة التبين، من مسئول الأمن بشركة الحديد والصلب بدائرة القسم، مفاده وقوع مشاجرة ومقتل شخص.

بالانتقال والفحص تبين مقتل عامل يدعى "محمد عمر سعد"، على يد آخر بسبب خلافات بينهما، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم.

جارِ تكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

عامل مقتل منطقة التبين آلة حادة قسم شرطة التبين

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