الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات العثور على رضيع بـ15 مايو

جثة طفلة
جثة طفلة

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الإثنين، بتفريغ كاميرات المراقبة؛ لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة طفلة ملقاة في الشارع بمنطقة 15 مايو، وتحديد هوية مرتكب الواقعة.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا يفيد بعثور الأهالي على جثة طفل، بمجاورة 28 البديلة التابعة لقسم شرطة 15 مايو.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتبين أنها جثة لطفل لم تمر سوى أيام على ولادته، كانت الكلاب الضالة قد اكتشفت مكان دفنه بعدما ألقى مجهول جثته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية جثة طفل كشف ملابسات كاميرات المراقبة

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