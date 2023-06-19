في ذكرى ميلاد "الجوكر".. آخر 5 أعمال في مسيرة حسن حسني الفنية

يحل اليوم الإثنين، ذكرى ميلاد الفنان الراحل حسن حسني الملقب بـ"جوكر الفن" والذي رحل عن عالمنا في 30 مايو 2020.

ميلاد “جوكر الفن”

ولد حسن حسني يوم 19 يونيو عام 1936 فى حي القلعة، دخل عالم الفن بعد أن اكتشفه الفنان حسين رياض، خلال إحدى مسابقات المسرح المدرسي، بعد تجسيده لشخصية “أنطونيو” وحصوله من خلالها على كأس التفوق بالمدرسة الخديوية كما حصل على العديد من ميداليات التقدير من وزارة التربية والتعليم، فيما حصل على شهادة التوجيهية عام 1956.

ويرصد “الدستور” في التقرير التالي آخر 5 أعمال فنية في مسيرة “جوكر الفن” حسن حسني..

مسلسل سلطانة المعز

وكانت أخر أعمال حسن حسني التلفزيوينة مسلسل سلطانه المعز بطولة الفنانة غادة عبد الرازق والذي عرض في عام 2020 وقدم خلاله شخصية “عم تحسين”، ودارت قصة العمل إطار درامي شعبي حول سيدة ورثت مجموعة من محلات الكبدة عن والدها الذي توفى، ‏وأثناء توليها شئون الإدارة تتعرض لمواقف متعددة وتقع في الحب وتمر بأزمات مختلفة تغير حياتها، منها دخولها للسجن، وشارك في بطولته كل من غادة عبدالرازق، ودينا، ومحمود عبدالغني، ومحمد لطفي، وحسن حسني.

مسلسل أبو جبل

وفي عام 2019، قدم حسن حسني مسلسل “أبو جبل” بطولة النجم مصطفى شعبان، وقدم خلال أحداث المسلسل شخصية "حامد" في دور الأب لمصطفى شعبان ودارت الأحداث في إطار درامي مشوق وصراعات بين عائلتين منها عائلة مصطفى شعبان "أبوجبل" بسبب التجارة وبعد وفاة النجم حسن حسني بدأت الصراعات على الميراث.

وشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين منهم عائشة بن أحمد، ودياب، ونجلاء بدر، ورشا بن معاوية، ومريم حسن، ومحمود البزاوي، ومحمد علي رزق، وغفران محمد، وناهد رشدي، وأنعام الجريتلي، المسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.

فيلم خيال مآتة

ويعتبر فيلم خيال مآتة أخر أعمال حسن حسني في السينما والذي خاض بطولته برفقة النجم أحمد حلمي، وظهر خلال الأحداث بشخصية “خليل مرسي الرجابي”، ودارت قصة العمل في إطار كوميدي اجتماعى خلال فترة الستينيات، ويجسد "حلمي" شخصيتين ضمن أحداث الفيلم، حول مهندس ديكور يدعى "زيزو"، ويظهر "حلمي"، مجسدًا شخصية رجل عجوز يعيش في الألفية، وتتوالى الأحداث.

وشارك في بطولة فيلم "خيال مآتة" يشارك في بطولته بجانب أحمد حلمي كل من الفنانة منة شلبي، وبيومي فؤاد، وخالد الصاوي، ولطفي لبيب، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.



قهوة بورصة مصر

وفي العام 2019 أيضًا، شارك حسن حسني في فيلم “قهوة بورصة مصر” والذي جمع نخبة كبيرة من الفنانيين العرب على رأسهم علاء مرسي، حسن حسني، لطفي لبيب، صلاح عبدالله، محمد لطفي، مصطفى قمر، رانيا محمود ياسين، إيناس النجار، نجوى فؤاد، ريكو، مدحت تيخا وغيرهم من الأسماء اللامعة، إضافة إلى دعم العمل المواهب الصاعدة من مصر أو دول عربية أخرى، وهو من تأليف غادة حفني، وعلاء مرسي، وإخراج أحمد نور.

مسلسل 30 ليلة وليلة

وشارك حسن حسني في عام 2018 في مسلسل 30 ليلة وليلة ودارت احداثه في إطار كوميدي في حلقات متصلة منفصلة، حول السلبيات التي طرأت على المجتمع في الفترة الأخيرة.

وشارك في بطولته الفنانين سعد الصغير، وائل علاء، بدرية طلبة، حسام داغر، محمد رضا، ماهي نور، إيمان السيد، وضيوف الشرف: ريم البارودي، شيماء سيف، نرمين ماهر، المنتج بلال صبري، المخرج إبرام نشأت.