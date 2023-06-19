الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير جمال بيومى: الجهود المصرية لمحاربة الهجرة غير الشرعية محل تقدير دولى

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه لم يكن أحد يتوقع من الأجيال الماضية أن يصل التطور التكنولوجي إلى صناعة التلفزيون والهواتف المحمولة، لذا يمكن القول أن التكنولوجيا الحديثة في تقدم مستمر، وهي بمثابة أداة مساعدة للنشاط البشري.

التقدم التكنولوجي العالمي 

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه قام بإدارة مشروع مصري أوروبي وتم اختيار فنلندا لاعتماد المؤسسات التعليمية في مصر، وبناء على هذا المشروع تم تطوير معايير البنك المركزي.

وأضاف، أنه أغلب المؤسسات المصرية استفادت من التعاون مع الاتحاد الأوروبي.

محاربة الهجرة غير المشروعة

وأشار إلى أن الدولة المصرية عقدت عدة اتفاقيات شراكة أوروبية لمحاربة الجريمة المنظمة، والمتمثلة في الإرهاب، غسيل الأموال، الهجرة غير الشرعية، والمخدرات.

وتابع: "اللي بيهاجر هجرة غير مشروعة بيكون عنصر يمكن استغلاله في باقي الجرائم الأخرى، وإذا أردنا محاربة الهجرة غير المشروعة علينا تنظيم عمليات الهجرة بشكل شرعي".

واستطرد: "السفير اليوناني قال إنه يفخر أن ربع الأسطول التجاري اليوناني من المصريين".

واختتم: "مصر تقوم بجهود كبيرة لمواجهة عمليات الهجرة غير الشرعية، ويشيد بها المجتمع الدولي".

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