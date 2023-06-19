الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس النواب لـ"القاهرة الإخبارية": نعمل على تبادل الخبرات البرلمانية بين مصر وليبيا

حنفي جبالي
حنفي جبالي

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن زيارته لليبيا تمثل دعما للقيادة السياسية وللشعب في طرابلس وإعلاء للمصلحة العليا للبلاد.

وأكد خلال تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يعمل على تبادل الخبرات البرلمانية بين مصر وليبيا، كما أكد مساندته للشعب الليبي فيما يراه تحقيقا لمصلحته، وأكد دعم البرلمان المصري ما ينتهي إليه من خيارات سياسية.

وأشار جبالي إلى أن لجنة 6+6 سوف تنتهي إلى تشكيل السلطة التشريعية في ليبيا، منوهًا أن زيارة وفد البرلمان المصري لليبيا، أسفرت عن تشكيل لجنة صداقة دائمة بين المجلسين.

وأضاف: "زيارتنا تاريخية والأولى من نوعها تأتي لنؤكد دعم الشعب الليبي"، لافتًا إلى توقيع بروتوكول تعاون في جميع المجالات وعلى المستويين الفني والإداري بين البلدين.

حنفى الجبالى النواب مجلس النواب زيارة الجبالي لليبيا “القاهرة الإخبارية”

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