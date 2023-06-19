الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مقالات

دور مؤسسة التمويل الدولية

العلاقة بين مصر و«مؤسسة التمويل الدولية»، IFC، تعد جزءًا من العلاقة الأشمل مع «مجموعة البنك الدولى»، أحد أكبر شركاء التنمية متعددى الأطراف، الذين تتعامل معهم الدولة المصرية، لدعم وتحفيز جهود التنمية المستدامة. وبموجب الاتفاقية التى تم توقيعها أمس الأول الأحد، ستقوم المؤسسة بتقديم الدعم الفنى والخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات، وتنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، تفعيلًا للإطار الجديد للشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والبنك الدولى، الذى تم إطلاقه فى مايو الماضى.

بدأت فكرة «برنامج الطروحات» بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى رمضان قبل الماضى، بتنظيم المؤتمر الاقتصادى العالمى، الذى أقيم بالفعل فى مايو ٢٠٢٢، بالتزامن مع إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التى حددت أدوات للتخارج من قطاعات محددة. وجاءت الاتفاقية الجديدة، لتكون خطوة مهمة فى مسيرة التعاون بين مصر و«مؤسسة التمويل الدولية»، لتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الشامل والمرن والمستدام، أى لتحقيق الهدف الأساسى من البرنامج أو الوثيقة، الذى يتمثل فى توسيع قاعدة مشاركة المواطنين والمستثمرين فى ملكية عدد من المؤسسات العامة، التى ستُعاد هيكلتها وسيرتفع رأسمالها، وبالتالى سيزيد إنتاجها وستوفر مزيدًا من فرص العمل.

يدير «مؤسسة التمويل الدولية»، حاليًا، مَختار ديوب، Makhtar Diop، وزير الاقتصاد والمالية السنغالى الأسبق، الذى زار القاهرة، واستقبله الرئيس السيسى، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى. وخلال اجتماعه مع الرئيس، ثم فى المؤتمر الصحفى، الذى عقده مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى العاصمة الإدارية الجديدة، عقب توقيع الاتفاقية، أشاد «ديوب» بعلاقات التعاون المتميزة بين الجانبين، وبجدية الدولة المصرية فى زيادة البرامج المشتركة مع القطاع الخاص، لتحفيز دوره فى دعم الجهود التنموية، خاصة فى هذه المرحلة الدقيقة على المستوى الدولى، التى تتشابك فيها العديد من الأزمات المركبة والمعقدة، لتفرض ضغوطًا كبيرة على غالبية دول العالم.

المؤسسة، التى تأسست سنة ١٩٥٦، تهدف إلى تحقيق هدفين أساسيين من أهداف «مجموعة البنك الدولى»، هما إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك، ويتركّز عملها على دعم وتمكين القطاع الخاص، فى الدول النامية والأسواق الناشئة، سواء من خلال الاستثمارات المباشرة التى تقوم بإتاحتها، أو بحشد استثمارات من جهات أخرى، إلى جانب تقديم الدعم الفنى والخدمات الاستشارية للحكومات، وتقييم، أو تقويم، جهود التنمية الاقتصادية الشاملة. وخلال السنوات السبع والستين الماضية، قامت المؤسسة بتقديم خدماتها فى عشرات الصفقات والمشروعات الفعلية، فى العديد من الدول، وقدمت مئات الاستشارات الناجحة. والأهم، هو أن لها علاقات وثيقة مع مستثمرين استراتيجيين يركزون اهتمامهم على السوق المصرية.

لـ«مؤسسة التمويل الدولية» تاريخ طويل من الشراكة مع الدولة المصرية، غير أن المشروعات التنموية الضخمة، التى قامت، وتقوم «دولة ٣٠ يونيو» بتنفيذها، منذ تسع سنوات، أحدثت قفزة كبيرة فى العلاقات بين الجانبين، وتكفى الإشارة، مثلًا، إلى أن المحفظة الاستثمارية الجارية للمؤسسة فى مصر سجلت، بنهاية مايو الماضى، نحو ١.٤ مليار دولار، تستحوذ مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة على ٣٦٪ منها، يليها التصنيع بنسبة ٢٠٪، ثم الأعمال الزراعية والخدمات المالية بنسبة ١٥٪ لكل منهما.

تقول الأرقام، أيضًا، إن إجمالى الاستثمارات، التى قامت المؤسسة بتوفيرها، أو بإتاحتها، منذ بداية عملها فى مصر، والتى تزيد على ٧ مليارات دولار، كان نصفها تقريبًا، خلال السنوات الخمس الماضية، فى مجالات التمويل المناخى والاستثمارات المتعلقة بالطاقة الشمسية والسندات الخضراء، والتكنولوجيا المالية، والشركات الناشئة، والرعاية الصحية، وشركات الأدوية، و... و... ولتعزيز الشمول الاجتماعى، ودعم تكافؤ الفرص بين الجنسين، دعمت المؤسسة أكثر من ٥٥٠٠ شركة مملوكة للسيدات ورائدات الأعمال. 

.. وأخيرًا، تستهدف «مؤسسة التمويل الدولية»، International Finance Corporation، المعروفة اختصارًا باسم «آى إف سى»، زيادة محفظتها الاستثمارية فى مصر، خلال السنة الجارية، بتوفير وجذب مليارى دولار، لدعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، الجارية، المحفزة للاستثمار، وتسريع وتيرة تنفيذ «رؤية مصر ٢٠٣٠» أو النسخة الوطنية لأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

الأكثر قراءة

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

رابط التقديم للصف الأول الثانوي عبر موقع تنسيق الثانوية العامة 2023-2024 والمستندات المطلوبة

ارتفاع جديد في أسعار الغاز الطبيعي لـ 2.670 دولار للمليون وحدة حرارية

هل صدر قرار رئيس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023؟

ضبط 685 مخالفة تموينية فى حملة موسعة بدمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

سيد الابنودى

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013 فى الثقافة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية: اقتحام جنين محاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على جنين.. وتحذر من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين