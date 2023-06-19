النائب محمد عريبي يناشد "الجزارين" بتخفيض أسعار اللحوم

ثمن النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب مستقبل وطن، مبادرة بعض الإعلاميين لدعوة الجزارين لتخفيض أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى المبارك، قائلا: أسعر اللحوم هذا العام مرتفعة للغاية بسببب ارتفاع أسعار العلف المستوردة من الخارج بعد زيادة أسعار الدولار الجنونية، الأمر الذي سيجعل عادة المصريين بشراء اللحوم هذا العيد وضعا خاصا يتطلب من الجميع تكاتف الجهود من أجل دعم المواطنين وعدم حرمان اي مواطن من شراء اللحم.

ولفت عريبي، في تصريحاته، إلى أن الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها الدولة المصرية لن تمكن كافة المواطنين، خاصة محدودي الدخل من شراء اللحوم، مما سيحرم عدد من الأسر المصرية من الشعور ببهجة العيد، مطالبا كافة منظمات المجتمع المدني بدعم المواطنين، وجميع الجزارين بضرورة تحقيق مكاسب مناسبة وعدم الافتراء في تحقيق مكسب البيع، حتى يتمكن كل مواطن من شراء اللحمة لأسرته.

وأكد أن العمل الأهلي في مصر بدأ يأخذ مسارا جديدا في مسألة دعم المواطنين، من خلال العمل على توفير كافة السلع والخدمات ومساندة محدودي الدخل، مما أصبح يمثل عونا مساعدا للحكومة في دعم المواطنين ومراعاة ظروف الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، وهذا هو المطلوب خلال الفترة المقبلة لكي يتساوى الجميع ويشعر ببهجة العيد.