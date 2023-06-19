بعد موافقة "كولر".. لجنة التخطيط بالأهلى توصى بتجديد عقد رامى ربيعة

أوصت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، في تقريره الفني بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي، وبموافقة مارسيل كولر، علي تجديد عقد رامي ربيعة مدافع الفريق الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر مسئول أن توصية اللجنة جاء في ظل كثرة إصابات محمود متولي واقتراب أيمن اشرف من الرحيل عن الفريق وعدم وضوح الرؤية فيمت يتعلق بالتعاقد مع مدافعين جدد.

وتسعي لجنة التخطيط لتجديد عقود لاعبي الفريق التي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري وهم ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحسين الشحات بجانب رامي ربيعة.

وأنهى الأهلي اتفاقه مع ياسر ابراهيم لتجديد تعاقده فيما لم يتوصل لاتفاق نهائي مع حسين الشحات حيث يتبقي وضع الرتوش الأخيرة فيما يتعلق ببعض البنود سواء نسبة المشاركة أو رفع الراتب السنوي في ظل ورقة العروض السعودية التي يضغط اللاعب بها في مفاوضاته مع الأهلي.

ومن المقرر عقد جلسة بين رامي ربيعة وإدارة الكرة عقب لقاء حرس الحدود ضمن مباريات الفريق المؤجلة من الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري المصري .

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريباته مساء أمس الأحد، على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة حرس الحدود المقرر لها يوم الخميس المقبل والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏