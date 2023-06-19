الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الخميس.. معرض للحرف التراثية وأمسية شعرية بالأمير طاز

قصر الأمير طاز
قصر الأمير طاز

يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز عددًا من الأنشطة الفنية، الخميس، تبدأ الانشطة فى الخامسة مساءً بورشة فنية بعنوان "أهلاً بالعيد"؛ تحت إشراف د.عادل بدر يعقبها في السابعة افتتاح معرض للحرف اليدوية التراثية ويستمر حتى 6 يوليو 2023. 

وتختتم وفى الثامنة مساء أمسية شعرية غنائية بعنوان "سلمولى على مصر" مع الشاعر سامى شاكر بمصاحبة مجموعة من الأغانى التراثية اداء عدد من الاصوات الشابة.

وقصر الأمير طاز، أحد القصور التاريخية التي أنشئت خلال عصر المماليك في مصر.

يقع القصر بالقاهرة القديمة بمنطقة الخليفة بالقلعة بشارع السيوفية المتفرع من شارع الصليبة. أنشأه صاحبه الأمير سيف الدين طاز بن قطغاج، أحد الأمراء البارزين في عصر دولة المماليك البحرية، والذي بدأ يظهر اسمه خلال حكم عماد الدين إسماعيل بن الناصر محمد بن قلاوون (1343 – 1345م) إلى أن أصبح في عهد أخيه الصالح زين الدين حاجى أحد الأمراء ممن بيدهم الحل والعقد في الدولة في ذلك الوقت.

تبلغ مساحة القصر الاجمالية أكثر من ثمانية آلاف متر مربع وهو عبارة عن فناء كبير في الوسط خصص كحديقة تتوزع حولها من الجهات الأربع مباني القصر الرئيسية والفرعية وأهمها جناح الحرملك والمقعد أو المبني الرئيسي المخصص للاستقبال واللواحق والتوابع والإسطبل.

أما الآن فلم يتبق من هذه المباني سوي الواجهتين الرئيسية المطلة علي شارع السيوفية والخلفية المطلة علي حارة الشيخ خليل وهي التي بدأ منها الانهيار والمقعد الذي تم تجديده في عهد 'علي أغا دار السعادة' صاحب السبيل والكتاب الملحقين بالقصر وجزء صغير من قاعات الحرملك فضلا عن القاعات المستحدثة التي استخدمت كمخازن أو قاعات دراسية في عصور لاحقة.

والمدخل الرئيسي للقصر عبارة عن كتلة متماسكة تبدأ بممر مستطيل له باب من خلفه واحدة في نهايته قبو علي جانبيه مدخلان يفتح كل منهما علي فناء مستطيل هو صحن القصر وهذا المدخل الكامل يطل علي شارع السيوفية.

قصر الأمير طاز أهلا بالعيد أمسية شعرية غنائية الاغاني التراثية شارع السيوفية

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