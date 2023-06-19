الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غلق كلي لشارعي أحمد فؤاد نجم والأسمرات لتنفيذ أعمال رفع وتركيب المظلات

صورة أرشيفيه
صورة أرشيفيه

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن إجراء تحويلات مرورية، تزامنًا تنفيذ أعمال رفع وتركيب المظلات بكلٍ من شارعى «أحمد فؤاد نجم، وشارع الأسمرات»، الخاصة بالمداخل لمول دايموند  الأسمرات.

وتستلزم الأعمال تحويل لحركة المركبات على النحو التالى:

 

- غلق شارع أحمد فؤاد نجم، للقادم من ميدان الخزان تجاه شارع 9، وتحويل القادم من ميدان الخزان يميناً تجاه شارع الأسمرات، وصولاً لشارع 9 مرة أخرى، وذلك اليوم الاثنين الموافق 19/6/2023 ابتداءً من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 11 مساءً.

 

- غلق شارع الأسمرات للقادم من شارع 9، تجاه ميدان الخزان، مع تحويل حركة المرور بالإتجاه المقابل ليعمل بنظام الاتجاهين «الاتجاه المقابل»، مع تنفيذ المساعدات الفنية لفصل حركة المرور بين الاتجاهين، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 21،20/6/2023 ابتداءً من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 11 مساءً.

 

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

 

الادارة العامة لمرور القاهرة تحويلات مرورية أعمال رفع تركيب المظلات شارعى أحمد فؤاد نجم وشارع الأسمرات

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