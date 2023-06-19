الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

آس الإسبانية: النصر السعودي يستهدف التعاقد مع ساؤول نيجيز

ساؤول نيجيز
ساؤول نيجيز

أكدت تقارير صحفية، الاثنين، أن السعودية ترغب في التعاقد مع ساؤول نيجيز متوسط ميدان أتلتيكو مدريد الإسباني، لضمه لأحد أنديتها، في الميركاتو الصيفي.

ويرتبط ساؤول بعقد مع أتلتيكو مدريد حتى صيف 2026.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن نادي النصر يرغب في التعاقد مع ساؤول في الميركاتو الصيفي، حيث قدموا له عرضًا ماديًا ضخمًا للحصول على خدماته.

وأوضح التقرير أن أتلتيكو مدريد لن يضع الكثير من العقبات أمام رحيله، حيث يرغب اللاعب في اللعب لفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وذكرت الصحيفة أن النادي السعودي يحتاج للتوصل لاتفاق مع أتلتيكو، حيث أن رحيل اللاعب سُيدخل مبلغًا كبيرًا لنادي الإسباني، الذي لن يمانع التخلص من أحد أكثر لاعبيه تقاضيًا للرواتب حيث يتقاضى ساؤول راتبًا سنويًا صافيًا يُقدر بـ7 ملايين يورو.

واقترب النصر من التعاقد مع المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي.

السعودية اتلتيكو مدريد مدريد ساؤول ساؤول نيجيز

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