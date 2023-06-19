الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أهالي روضة السيدة: الدولة نفذت مخططًا شاملًا لتطوير العشوائيات بعد 30 يونيو

روضة السيدة
روضة السيدة

عبرت «أم بسنت» عن فرحتها بشقتها الجديدة، التى انتقلت إليها من بيت متهالك بدون نوافذ أو أبواب، مضيفة: «حياة أسرتى تغيرت تمامًا، وانتقلنا من منطقة متهالكة إلى أكبر كمبوند حضارى فى السيدة زينب، لذا كنت أستغرب بشدة من المعترضين على التطوير، فمن يعترض على هذا المكان الذى لم نكن نحلم به؟!».

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وقالت فتاة تعمل بائعة ذرة: «هذه المنطقة كانت مهمشة، ولم نتوقع أن تصل إلى هذا الجمال فى يوم من الأيام، بعد أن مررنا بظروف صعبة ومشاكل ومشاجرات وبيع مخدرات بشكل يومى»، مضيفة: «هنا الأمن والأمان والحياة الآمنة المستقرة لأولادى الصغار، فى شقق ومبان حديثة لم يحلم بها أى من أهالى المنطقة».

من جانبه، قال أحمد إبراهيم، إن المنطقة قبل التطوير كانت من أخطر المناطق العشوائية المهددة للحياة، لكن الدولة بدأت فى تنفيذ مخطط شامل لتطوير المنطقة، بما يتناسب مع الإطار العام لمنطقة السيدة زينب وتاريخها العريق، عبر بناء عمارات تليق بهذا الحى الراقى.

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وعلقت محسنة: «سعيدة بالوحدات السكنية الجديدة فى روضة السيدة زينب، ونشكر الرئيس السيسى الذى أنقذنا من الإهمال والعشوائيات، فبعد أن كان معظم السكان يعيشون فى بيوت متهالكة وطرق غير صالحة، تغير الوضع إلى الأفضل، من خلال مكان لم نكن نحلم به».

وأوضحت أنها حصلت على شقة مكونة من غرفتين وصالة وحمام ومطبخ، كاملة التشطيب والخدمات، مضيفة: «كل ده بفضل الرئيس السيسى وش الخير علينا، والذى حرص على تطوير المنطقة، وتوفير وحدات سكنية بمساحات مرضية جدًا لكل السكان».

واختتمت: «مش مصدقة نفسى، ونشكر الرئيس السيسى اللى رحمنا من العشوائية والبيوت المتهالكة، وحرص على تعويض الأهالى وأصحاب الأراضى، وتوفير شقق بمساحات كبيرة للراغبين فى الاستمرار بالمنطقة بعد التطوير».

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